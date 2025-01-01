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ميدان الجزائر بالعاصمة الليبية طرابلس يشهد مظاهرة حاشدة دعما لغزة

الثلاثاء 08 أبريل 2025 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميدان الجزائر بالعاصمة الليبية طرابلس يشهد مظاهرة حاشدة دعما لغزة



طرابلس/سما/

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم، مظاهرة شارك فيها العشرات من المحتجين دعما للقضية الفلسطينية ونصرة لأهالي قطاع غزة، الذين يواجهون عدوانا مستمرا وحصارا خانقا.

وتجمع المتظاهرون في ميدان الجزائر وسط العاصمة الليبية طرابلس، ثم ساروا على الأقدام باتجاه ميدان الشهداء، مرددين شعارات "تندد بالعدوان الإسرائيلي"، وتطالب برفع الحصار الجائر عن مدينة غزة، ورفض سياسة التجويع التي تمارس بحق سكان القطاع.

المشاركون أكدوا في هتافاتهم ولافتاتهم على حق أهالي غزة في أرضهم، ورفضهم القاطع لأي محاولات تهجير قسرية تستهدف سكان المدينة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية، مشددين على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه، وأن محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لن تنجح.

كما عبّر المتظاهرون عن غضبهم من الصمت العربي، منتقدين تقاعس الحكومات العربية عن اتخاذ مواقف حاسمة تجاه ما يجري في غزة، واستنكروا "الدعم الأمريكي المستمر للاحتلال الإسرائيلي"، بالإضافة إلى "مواقف العديد من الدول الأوروبية التي ترفع شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تتجاهل الجرائم التي ترتكب يوميا بحق المدنيين العزل في القطاع من أطفال ونساء وشيوخ".

ولم تغب قضية "رفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي" عن شعارات المتظاهرين، حيث أكدوا أن "أي خطوات تطبيعية تشكل خيانة لتضحيات الشعب الفلسطيني، وتمنح الاحتلال غطاء سياسيا لاستمرار جرائمه".

وشددوا على أن "القضية الفلسطينية هي قضية الأمة، وأنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة دون إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق إلى أصحابها".

وفي ختام المظاهرة، جدّد المشاركون "دعمهم الكامل والثابت للمقاومة الفلسطينية حتى تحرير الأرض وعودة الحقوق"، مؤكدين أن "الشعب الليبي سيظل وفيا لفلسطين وقضيتها العادلة".

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