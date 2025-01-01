"تفجير وتفكيك".. نتنياهو يطرح "سيناريو ليبيا" بأياد أمريكية لتطبيقه على إيران (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا سواء بالوسائل الدبلوماسية أو العسكرية.

وأفاد نتنياهو في بيان مصور قبل مغادرته إلى إسرائيل، بأنه ناقش أربعة مواضيع رئيسية مع ترامب وهي إيران، الحرب على غزة، تركيا وسوريا، والرسوم الجمركية.

وفي ما يخص إيران، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن ذلك يمكن تحقيقه عبر طريقين لا غيرهما إما من خلال الاتفاق أو عسكريا.

وأضاف أن الاتفاق لن يكون مقبولا إلا إذا كان مشابها للاتفاق مع ليبيا "ندخل، ونفجر المنشآت، ونفكك جميع المعدات، تحت إشراف وتنفيذ أمريكي، وهذا هو السيناريو الأمثل".

وتابع قائلا: "الخيار الثاني والذي لا نريده، هو أن يطيلوا أمد المفاوضات.. وفي هذه الحالة يصبح الخيار العسكري هو الخيار الوحيد".

ووصف بنيامين نتنياهو لدى عودته من واشنطن، زيارته للولايات المتحدة بأنها "حميمة للغاية" مع "صديقه الرئيس دونالد ترامب"، مؤكدا على "التقارب الكبير" و"الصداقة" بين الزعيمين.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن نتنياهو وجد نفسه بشكل غير متوقع وعلني غير متوافق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قضايا رئيسية، مبينة أنه يحاول إضفاء طابع إيجابي على الزيارة في حين يعرض مواقفه بشأن المحادثات النووية مع إيران، والتعريفات التجارية، والتوترات مع تركيا.