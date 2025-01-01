لا ضغوط حقيقية على حماس ..معاريف: انتقادات سياسية وأمنية حادة للعملية العسكرية بغزة

القدس المحتلة / سما/

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن هناك انتقادات حادة داخل المنظومة الأمنية بشأن إدارة عملية "العزة والسيف" في غزة، التي بدأت قبل 3 أسابيع.

وقالت صحيفة معاريف عن مسؤول سياسي":النتائج على الأرض لا تعكس مستوى الضغط الذي كنا نريد أن تشعر به حماس".

واضافت ان الضغط على حماس ليس بالمقدار الذي توقعناه، لذلك حماس لا تبدي مرونة في المفاوضات.

وقالت "كلما مرّ الوقت، نفقد القدرة على ممارسة الضغط المطلوب".

وأشارت إلى "أن حماس تستغل الوقت للتعافي وضع حماس اليوم مختلف تماما عما كان قبل 3 أسابيع".

واكدت "ان لا يوجد قتال هجومي فعلي في غزة الآن، والضغط على حماس بالكاد موجود ويتلاشى".