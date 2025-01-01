الصحة بغزة: 58 شهيداً و213 إصابة خلال 24 ساعة الماضية

غزة / سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أن حصيلة الضحايا الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 58 شهيداً و213 إصابة، جرّاء استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 50,810 شهيداً، فيما بلغ عدد المصابين 115,688 إصابة، في حصيلة مأساوية تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

كما أشارت الوزارة إلى أن حصيلة الشهداء منذ الثامن عشر من مارس 2025 فقط، بلغت 1,449 شهيداً و3,647 إصابة، في ظل تصعيد غير مسبوق واستهداف مكثف للمناطق المدنية والمراكز الصحية.