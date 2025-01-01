الخرطوم : مبعوث البرهان الشخصي يزور تل أبيب لتفعيل ملف التطبيع مع إسرائيل

الخرطوم/ وكالات/

كشف مصدر عسكري داخل الجيش السوداني ان الفريق الصادق إسماعيل المدير السابق لمكتب القائد العام، والذي عينه الفريق أول عبد الفتاح البرهان مبعوثاً شخصياً له بعد ترقيته لرتبة الفريق، زار في الأسبوع الماضي إسرائيل في مهمة أحيطت بالسرية حتى انتهاء الزيارة.

وأفاد صحيفة (الراكوبة) السودانية ان مضمون الزيارة يتمحور في خطوطه العريضة حول التنسيق مع إسرائيل لتسويق البرهان لدى الإدارة الامريكية الجديدة (إدارة ترامب) وتهدئة التوتر لدى حكومة أبو ظبي تجاه البرهان والجيش السوداني عموماً.

وتم تكليف مبعوث البرهان بإيصال عدة رسائل لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأبلغ المبعوث، نتنياهو برغبة البرهان في إكمال خطوات التطبيع بين البلدين والترتيب للتوقيع على اتفاقات ابراهام مقابل نيل الدعم الاسرائيلي للسودان في المرحلة القادمة.

وأوضح المبعوث أن التقارب مع إيران الأخير والذي أزعج الحكومة الاسرائيلية فرضته الضرورة على قائد الجيش في ظل العزلة والضغوط الإقليمية والدولية التي واجهت السودان منذ اندلاع الحرب والحاجة الماسة للدعم العسكري النوعي من أي جهة لتحقيق النصر المنشود في هذه الحرب، ووعد البرهان على لسان مبعوثه بإكمال أي التزامات او شروط تضعها تل أبيب في سبيل إتمام الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وأفاد مصدر مقرب قائد الجيش السوداني ان البرهان أوصل رسالته إلى إسرائيل حول شعوره بعدم التعاون في ظرف الحرب الدائرة منذ عامين وأنه كان يتعشم في الحصول على أسلحة تمكنه من التغلب على قوات الدعم السريع منذ بدايات الحرب، وأوضح عدم وجود مبرر لإسرائيل في شعورها بالغضب من التوجه نحو إيران حيث إنه فعل ذلك بسبب عدم تلقيه المساعدات العسكرية المرجوة من إسرائيل التي بدأ معها اتفاقاً للتعاون قبل 5 سنوات.

وزاد المصدر بأن البرهان أكد لإسرائيل أنه كان يأمل في الحصول على هذه المساعدة في توقيت مهم للغاية كان من شأنه يسهم في (تحقيق انفراجة حقيقية في العلاقات بين البلدين ويبدل من رأي كثير من السودانيين تجاه إسرائيل).

ونشرت صحيفة Times of Israel الإسرائيلية تقريراً يطابق المعلومات التي حصلت عليها (الراكوبة) أعلاه فيما يخص الزيارة السرية للفريق الصادق إسماعيل.