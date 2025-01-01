عبد العاطي يؤكد لأورتاغوس رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أرضهم

ابو ظبي/سما/

شدد وزير الخارجية المصري لنائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي بحث اليوم (الثلاثاء) مع مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، وتيم ليندركينج، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة التطورات الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة في بيان أن الوزير أكد خلال اللقاء الذي جاء على هامش المشاركة في مؤتمر «حوار الشرق الأوسط - أميركا» المنعقد في أبوظبي، على أهمية استعادة الهدوء وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، وضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة، مجدداً التأكيد على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما بحث الوزير خطة إعادة إعمار غزة التي تم اعتمادها عربياً وإسلامياً التي أيدها الاتحاد الأوروبي وأطراف دولية أخرى، معرباً عن تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق مع الإدارة الأميركية للعمل على تحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط.

وشدد عبد العاطي على ضرورة إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وناقش زعماء مصر والأردن وفرنسا في اتصال هاتفي أمس الاثنين مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة، وأكدوا على ضرورة استئناف الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن على الفور.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أن القادة الثلاثة «شددوا على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أفق سياسي حقيقي وتعبئة الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والسلام للجميع، وتنفيذ حل الدولتين».

ودعا الزعماء الثلاثة في بيان مشترك بعد قمة ثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القاهرة أمس، إلى تقديم دعم دولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية الشهر الماضي.