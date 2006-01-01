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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة طالت 35 مواطنًا

الثلاثاء 08 أبريل 2025 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة طالت 35 مواطنًا



رام الله / سما/

 تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ عمليات الاعتقال بحق المواطنين في الضفة، في إطار العدوان الشامل على أبناء شعبنا وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة، حيث شنت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت (35) مواطنًا على الأقل من الضفة.

ومن بين المعتقلين رهائن للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة طوباس، وتوزعت بقيتها على محافظات: بيت لحم، والخليل، ورام الله، ونابلس.

فيما يواصل الاحتلال اجتياح محافظتي جنين وطولكرم منذ نحو شهرين، حيث ترافقه عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة طالت المئات من المواطنين.

ويرافق عمليات الاعتقال عمليات التحقيق الميداني الممنهجة، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائن، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، هذا فضلا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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