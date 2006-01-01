مؤشر بورصة فلسطين يفتح على تراجع حاد

رام الله / سما/

فتح المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين على انخفاض حاد، مدفوعا خصوصا بتراجع أسهم ثقيلة لشركات مرتبطة برجل الأعمال بشار المصري، غداة الكشف عن دعاوى رفعها إسرائيليون ضده في الولايات المتحدة، بزعم "دعم الإرهاب".

وبحلول الساعة 10:35 بالتوقيت المحلي، تراجع مؤشر القدس بأكثر من 8 نقاط أو بنسبة 1.7%.

وقاد الأسهم الخاسرة سهم شركة الاتصالات الفلسطينية بنسبة 2.64%، وأركان العقارية بنسبة 1.52%، وفلسطين للاستثمار العقاري بنسبة 3.45%، وجميعها تابعة أو حليفة لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" التي يرأس المصري مجلس إدارتها، وتدير استثمارات في قطاع غزة.

ويواجه المصري دعاوى رفعها نحو 200 شخص من عائلات ضحايا إسرائيليين قُتلوا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بزعم أن المصري "ساعد على تنفيذ الهجوم" على مستعمرات غلاف غزة، وهو ما نفاه المصري بشدة في بيان أصدره، أمس الاثنين.

ويزعم رافعو الدعاوى أن المصري، بصفته رئيسا لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، "أبرم صفقات لتطوير وتشغيل فنادق ومنطقة صناعية وشركات أخرى في غزة، بما في ذلك مباشرة مع مسؤولي حركة حماس".

ويطالب المدعون المصري بالتعويض.

وحتى الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي، لم يجرِ أي تداول على سهم "باديكو".

وأعرب المصري عن صدمته من رفع هذه الدعاوى، مؤكدا أنه سيسعى إلى رفضها في المحكمة.

وقال في بيان صدر عن مكتبه، إنه "شارك في العمل التنموي والإنساني على مدى العقود الماضية، وقد حظيت جهوده المستمرة لتعزيز السلام والاستقرار بتقدير واسع النطاق في الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية في المنطقة، وهو يعارض العنف بجميع أشكاله".