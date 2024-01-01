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اقتحام مدارس وكالة الغوث في مخيم شعفاط والتهديد بإغلاقها خلال 30 يوماً

الثلاثاء 08 أبريل 2025 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحام مدارس وكالة الغوث في مخيم شعفاط والتهديد بإغلاقها خلال 30 يوماً



القدس المحتلة / سما/

اقتحمت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم شعفاط، وأبلغت الإدارات بقرارات تقضي بإغلاق المدارس خلال 30 يومًا.

وأوضح حمدي دياب، منسق القوى الوطنية والناطق باسم حركة فتح أن قوات الاحتلال برفقة طواقم من وزارة المعارف اقتحمت المدارس التابعة لوكالة الغوث في مخيم شعفاط، وسلمت قرارات تقضي بإغلاق المدارس خلال 30 يومًا.

وأضاف دياب أن 4 مدارس في مخيم شعفاط تابعة لوكالة الغوث، تشمل المرحلتين "الابتدائية والأساسية" للذكور والإناث، ويتلقى العشرات من الطلبة تعليمهم فيها.

وأشار دياب إلى أن القوات هددت بإغلاق المدارس بالقوة في حال عدم تنفيذ القرار.

كما أضاف دياب أن سلطات الاحتلال استدعته الشهر الماضي للتحقيق، وهددته بالاعتقال الإداري في حال عقد أي مؤتمر يتعلق بمدارس الوكالة.

وفي شهر شباط/فبراير الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة طواقم من وزارة المعارف ثلاث مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة القدس (وادي الجوز، سلوان، صور باهر)، وكذلك معهد تدريب مخيم قلنديا.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد أقرت في تشرين الأول/أكتوبر 2024 قانونًا يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل، بالإضافة إلى قانون يحظر الاتصال معها، ودخل القرار حيز التنفيذ في نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي."

ويدرس في المدارس التابعة لوكالة الغوث قرابة 800 طالب وطالبة، إضافة الى قرابة 350 في كلية تدريب قلنديا "تعليم مهني"، وهي تقع ضمن حدود بلدية القدس.

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