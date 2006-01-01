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شهيدة برصاص الاحتلال الاسرائيلي في سلفيت

الثلاثاء 08 أبريل 2025 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدة برصاص الاحتلال الاسرائيلي في سلفيت



سلفيت/ سما/

أعلنت وزارة الصحة باستشهاد المواطنة أمانة إبراهيم محمد يعقوب (٣٠ عاماً) برصاص الاحتلال قرب سلفيت.

لكن شهود عيان أفادوا أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الفتاة خلال وجودها قرب الإشارات الضوئية القريبة من مدخل قرية حارس.

واكدت مواقع عبرية أن السيدة فارقت الحياة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المرأة كانت مسلحة بسكين وحاولت تنفيذ الهجوم عند مفترق "جيت" قرب سلفيت، ولكن تم "تحييدها" دون وقوع إصابات بين الجنود أو المستوطنين.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الفتاة خلال وجودها قرب الإشارات الضوئية القريبة من مدخل قرية حارس.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا قاله فيه: "قتلنا فلسطينية ألقت حجارة على جنودنا وحاولت تنفيذ عملية طعن عند مفرق بلدة حارس غربي سلفيت".

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