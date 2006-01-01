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الخارجية تطالب بإجراءات دولية جادة لوقف الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال "المقاصة"

الثلاثاء 08 أبريل 2025 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تطالب بإجراءات دولية جادة لوقف الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال "المقاصة"



رام الله / سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار حكومة الاحتلال في الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، واحتجاز أموال الشعب الفلسطيني التي فاقت 7 مليارات شيقل.

واعتبرت الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاقتطاعات مخططات سياسية استعمارية عنصرية تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم، ومحاولات الاحتلال إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها التجسيد المؤسسي لدولة فلسطين على أرض الوطن، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت بخطوات عربية إسلامية لحماية الشرعيات الفلسطينية ومؤسساتها وحكومتها المعترف بها دولياً، وتنفيذ شبكة الأمان المالية، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك ومواجهة تغول الاحتلال على شعبنا وحقوقه.

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