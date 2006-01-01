الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ78

جنين/ سما/

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه لليوم الـ78 على التوالي على مدينة جنين ومخيمها، وسط عمليات تجريف منازل وإحراقها، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس طالبة في كلية التمريض من مدينة جنين أثناء وجودها أمام مستشفى جنين الحكومي، كما احتجزت شاباً ووالدته من محيط مخيم جنين. ومنعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى حي الزهراء القريب من مستشفى جنين والمحاذي لمخيم جنين، واحتجزت كل من اقترب من المكان.

وسحبت قوات الاحتلال صباح أمس دبابتين من داخل مخيم جنين إلى فتحة مقيبلة شمال شرق جنين، فيما حلقت طائرات الأباتشي في سماء المدينة والمخيم. فيما ألقت طائرة مسيرة قنبلة يدوية في وسط مخيم جنين.

فيما يستمر الاحتلال في دفع تعزيزات عسكرية ومدرعات وجرافات D10 إلى المدينة والمخيم، من حاجز الجلمة العسكري، ونشر قوة من الجنود المشاة في منطقة الغبز في محيط المخيم ومنطقة واد برقين، وشق الطرق وتوسيعها، وتغيير معالم المخيم، وهدم منازل المواطنين.

ويواصل جيش الاحتلال تدريباته العسكرية في محيط حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، حيث يطلق الرصاص الحي من وقت إلى آخر في محيط مخيم جنين الخالي من السكان.

ويتفاقم الوضع الإنساني لنحو 21 ألف نازح هجرهم الاحتلال قسراً من منازلهم في مخيم جنين، خاصة مع فقدانهم مصادر دخلهم، وممتلكاتهم ومنعهم من العودة إليها.

وتشير التقديرات إلى أن 600 منزل دُمرت في المخيم، فيما أصبحت قرابة 3000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وبحسب المعطيات، فأن الوضع الاقتصادي للنازحين البالغ عددهم 21 ألفا يمثل واقعاً وتحدياً جديدين على الصعيد الإنساني في جنين، ما زاد نسبة الفقر، خاصة مع فقدان المهجرين وظائفهم وأعمالهم.

وارتفع عدد الشهداء في المحافظة إلى 36، فيما يواصل الاحتلال شن حملات مداهمة واعتقالات واسعة في قرى المحافظة وبلداتها بشكل شبه يومي.