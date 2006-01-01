"التربية": تأجيل امتحان الثانوية العامة 2024 (لطلبة 2006) في قطاع غزة حتى إشعار آخر

رام الله / سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن لجنة الامتحانات العامة قررت تأجيل عقد الدورة الاستثنائية لامتحان الثانوية العامة 2004 (توجيهي 2006)، التي كان مقررا عقدها في الثالث عشر من شهر نيسان الجاري.

وبينت الوزارة، في بيان، أن القرار مرتبط بالظروف الميدانية على الأرض، منوهة إلى أنها كانت عبر طواقم الوزارة والإدارة العامة للامتحانات قد استكملت استعدادها لعقد الامتحان إلكترونيا، وفي مراكز خاصة، وفق ترتيبات بالتعاون مع الشركاء والاتصالات الفلسطينية من خلال توفير أثاث وتحسين شبكة الاتصالات، لكن نتيجة الظروف القاسية والهجمة الاحتلالية على القطاع، وتجدد العدوان من قصف وتدمير للمدارس، بات عقده يشكل خطرا على الطلبة، وهو ما دفع الوزارة إلى تأجيل الامتحان حتى إشعار آخر.

وأعربت عن أمنياتها بالسلامة للطلبة والمعلمين والكوادر التربوية ولأبناء شعبنا في قطاع غزة.