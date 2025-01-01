  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مايكروسوفت تفصل المهندسة ابتهال أبو السعد بعد احتجاجها على التواطؤ مع إسرائيل

الثلاثاء 08 أبريل 2025 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مايكروسوفت تفصل المهندسة ابتهال أبو السعد بعد احتجاجها على التواطؤ مع إسرائيل



وكالات / سما/

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن شركة مايكروسوفتفصلت مهندسة البرمجيات المغربية ابتهال أبو السعد وزميلتها فانيا أغراوال بعد احتجاجهما على تزويد الشركة لإسرائيل بأنظمة ذكاء اصطناعي تستخدم في إبادة الفلسطينيين بقطاع غزة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس مساء الاثنين أن مايكروسوفت فصلت الموظفتين بعد احتجاجهما خلال احتفال الشركة بالذكرى الـ50 لتأسيسها يوم الجمعة الماضي، والذي حضره أبرز مؤسسيها بيل غيتس.

وقالت الوكالة إن مايكروسوفت لم ترد على الفور على طلب الحصول على تعقيب على هذا النبأ.

وأوضحت أسوشيتد برس أن ابتهال أبو السعد دعيت -الاثنين- إلى مكالمة بالفيديو مع ممثل لإدارة الموارد البشرية في مايكروسوفت، أبلغها بإنهاء خدمتها في الشركة على الفور

أما زميلتها فانيا أغراوال -وهي أميركية من أصل هندي- فقد أُبلغت عبر البريد الإلكتروني بفصلها من الشركة، وفقا لما ذكرته مجموعة "لا أزور للفصل العنصري"، التي نظمت حملات احتجاجية ضد بيع مايكروسوفت لخدمة الحوسبة السحابية "أزور" لإسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

ستبدأ في رفح ..جيش الاحتلال يستعد لاستئناف المساعدات إلى غزة خلال اسابيع..

"صارت هيروشيما".. جنود إسرائيليون يقرون بما فعلوه بغزة

واشنطن : دعوى في المحاكم الامريكية ضد رجل الاعمال الفلسطيني بشار المصري

تقرير أميركي : إسرائيل تسيطر على 50% من غزة لتوسيع المنطقة العازلة- صورة

سموتريتش: لن تدخل غزة حبة قمح واحدة ونغير الواقع في الشرق الاوسط..

ترامب يأمل بوقف حرب غزة ويتحدث عن مباحثات مباشرة مع إيران.. نتنياهو: نعمل على اتفاق جديد مع حماس

فضيحة جديدة تهز الجيش الإسرائيلي.. هذا ما فعله الجنود بالقنابل والوقود وعلاقتهم “المشبوهة” بالعصابات

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري : نتنياهو مصدوم من ترامب ولقاء البيت الأبيض كان الأكثر فشلاً على الإطلاق وملف إيران قد يُفجر خلافات

اليوم ال 22 من عودة الحرب: شهداء بالعشرات وتكثيف للغارات جنوب ووسط قطاع غزة

المالية الفلسطينية : صرف رواتب الموظفين اليوم

9 شهداء إثر قصف منزل في دير البلح وسط قطاع غزة

IMG_9238

ترامب يأمل بوقف حرب غزة ويتحدث عن مباحثات مباشرة مع إيران.. نتنياهو: نعمل على اتفاق جديد مع حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية