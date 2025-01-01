رام الله / سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة، اليوم الثلاثاء، في عناوينها الرئيسية، على تطورات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، ومستجدات المواقف العربية والدولية بشأنها، وما شهدته الضفة الغربية من انتهاكات لجيش الاحتلال والمستعمرين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

*"الحياة الجديدة":

-الإضراب.. صمت الرسالة البليغ

-53 شهيدا في غزة وتحذيرات من مجاعة في القطاع

-دعوات لوقف إطلاق النار وتحذيرات من نفاد الإمدادات الأساسية واتساع سوء التغذية

-خبراء أمميون: ممارسات إسرائيل تؤدي إلى مذبحة بحق الشعب الفلسطيني

-تزايد الدعوات المطالبة بتحقيق دولي مستقل لمحاسبة المتورطين بجريمة استهداف طواقم الإسعاف في رفح

-مذبحة صامتة بحق الصحفيين ترتكب على مرأى العالم

-مصطفى يؤكد أهمية الضغط الدولي الفاعل لوقف عدوان الاحتلال

-بيان مصري أردني فرنسي: الحفاظ على النظام والأمن في غزة يجب أن يكون حصرا تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية

-إصابات واعتقالات وهدم وإخطارات في الضفة وتصعيد ضد المخيمات

-والد الشهيد عمر ربيع: جواز السفر الأميركي لم يحم ابني من الاحتلال

-الرئيس يستقبل رؤساء غرف التجارة والصناعة

-خبير: الأسواق المالية العالمية تشهد "حالة انكسار"

"الأيام":

-60 شهيداً.. تصاعد الهجمات على القطاع واستهداف خيمة للصحافيين

-تقرير أممي: 65 % من مساحة قطاع غزة باتت ممنوعة على الفلسطينيين.. وإسرائيل تسيطر على 50% من القطاع

-سموتريتش يقر باستخدام التجويع: لن تدخل غزة حبة قمح

-إسرائيل تتلقى مقترحاً مصرياً لتبادل الأسرى وتتحفظ على بعض بنوده

-قمة القاهرة: الحكم في غزة ينبغي أن يكون "للسلطة الفلسطينية الممكّنة"

-الضفة: هدم وإخطارات بالهدم والمستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم

-الاحتلال يغلق أبواب غرف ومقامات الحرم الإبراهيمي

-مصطفى يبحث سبل التغلب على اقتطاعات "المقاصة"

-واشنطن: رفع دعوى ضد رجل الأعمال بشار المصري بتهمة مساعدة "حماس"

-الرسوم الأميركية تثير الذعر في أسواق المال وترامب يهدد بالمزيد

"القدس":

-إضراب شامل ومسيرات تعم المحافظات بالتزامن مع مسيرات حول العالم تنديدا بالإبادة في غزة

-50 شهيدا وعشرات الإصابات بقصف المنازل وخيام النازحين

-غزة تصارع من أجل البقاء

-مجازر في التكايا.. وشبح المجاعة يعود

-كيف تقتل إسرائيل الحقيقة حرقا؟

-الصحة العالمية: 90% من الحوامل والمرضعات في غزة يعانين سوء تغذية

-اعترافات جنود إسرائيليين بالتدمير الممنهج

-ترمب: حرب غزة ستنتهي قريبا

-نزوح وإحراق منازل في جنين وطولكرم

-إخطارات بالهدم تطاول منازل مأهولة في رام الله

-طرد سفير إسرائيل بإثيوبيا عن مقر الاتحاد الأفريقي

-طائرة نتنياهو تسلك مسارًا طويلاً لتفادي الاعتقال

-مايكروسوفت تفصل المهندسة ابتهال أبو السعد

-السعودية: الأحد المقبل آخر موعد لدخول المعتمرين