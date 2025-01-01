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عراقجي وويتكوف سيقودان المفاوضات الإيرانية الأمريكية

الثلاثاء 08 أبريل 2025 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عراقجي وويتكوف سيقودان المفاوضات الإيرانية الأمريكية



طهران/ وكالات/

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيمثل طهران في المحادثات غير المباشرة التي ستعقد في سلطنة عمان يوم السبت.

وأضاف التقرير أن المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيكون الممثل الأبرز في المحادثات نيابة عن الولايات المتحدة.

ونشر عراقجي على حسابه في شبكة X، تعليقاته حول اللقاء الذي سيعقد بين ممثلي إيران والولايات المتحدة. "ستلتقي إيران والولايات المتحدة في عُمان يوم السبت 12 أبريل/نيسان لإجراء محادثات رفيعة المستوى." "إنها فرصة بقدر ما هي اختبار، والكرة الآن في ملعب أميركا"، كما كتب.

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