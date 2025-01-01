غارات أمريكية عنيفة على عدة مناطق في اليمن وحديث عن اغتيال قيادي حوثي كبير

صنعاء/ وكالات/

أفادت مصادر إعلاميةـ مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية على مواقع تابعة لجماعة “أنصار الله” في كل من صنعاء ومأرب والحديدة وبجبل “المحصام” بحرض في حجة.

وقالت أيضاً المصادر، إن غارتين أميركيتين استهدفتا مخازن أسلحة للجماعة بجزيرة كمران بالحديدة، وغارة أخرى طالت مخازن ذخيرة للحوثيين في منطقة الجوبة بمأرب، وفق “العربية.

كذلك، استهدفت 5 غارات أميركية، معسكر الجميمة في بني حشيش بصنعاء، بحسب مصادرنا.

من جانبها، أعلنت الجماعة عن اغتيال القيادي بالمخابرات العقيد عبدالناصر سرحان الكمالي بغارة أميركية.

كما ذكرت المصادر أن الجماعة قامت بحملة اعتقالات في صنعاء على خلفية قصف أميركي لمنازل قيادات للجماعة.

وقالت إنه تم اعتقال نائب رئيس جهاز المخابرات للجماعة بتهمة تسريب إحداثيات.

يذكر أنه منذ 15 مارس الحالي، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الجماعة في اليمن، مستهدفة مواقعهم ومخازن أسلحتهم وقياداتهم.

فيما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالقضاء على الحوثيين، محذراً إيران من استمرار تقديم الدعم لهم.