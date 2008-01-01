أسواق الأسهم تلتقط أنفاسها بعد يوم دام

رام الله / سما/

انتعشت أسواق الأسهم، اليوم الثلاثاء، يوم دام شهد انهيارات جماعية في الأسواق العالمية، وسط مخاوف حرب تجارية اذكتها الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قابلتها الصين ودول أخرى برسوم مضادة.

وفتحت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاعات متفاوتة، وسجل مؤشر داكس الألماني في بورصة فرانكفورت مكاسب بنحو 1%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي ارتفاعا بنحو 1.3%، ومؤشر فوتسي في بورصة لندن بنحو 1.5%.

وأغلقت المؤشرات الثلاثة الجلسة السابقة على خسائر تجاوزت 4%.

كما سجلت بورصات الشرق الأوسط ارتفاعات متفاوتة عند الافتتاح.

بحلول الساعة 9:15 بتوقيت فلسطين، ارتفع المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية بنحو 2.2%، ودبي بنسبة 1.4%، وأبو ظبي بنسبة 1%، والكويت بنسبة 2.2%، وقطر بنسبة 1.2%، ومسقط بنسبة 1%، والبحرين بنسبة 0.1%.

وجاء الارتفاع في بورصات الخليج مدعوما بارتفاع أسعار النفط، شديدة التأثير في اقتصادات المنطقة.

وسجل مؤشر "آي إس إيه 100" الرئيسي في بورصة إسطنبول ارتفاعا بنسبة 1.3%، فيما ارتفع مؤشر "TA 35" في بورصة تل أبيب بنسبة 0.61%.

وفي التعاملات المبكرة، سجلت معظم أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعا.

وأغلقت بورصة سيدني، أولى الأسواق افتتاحا في أقصى شرق الكرة الأرضية، على ارتفاع في جميع مؤشراتها بين 2 و3%

وفي الصين، أغلق مؤشر بورصة شنغهاي مرتفعا 1.58%، ومؤشر فوتسي الصين بنسبة 2.09%.

وقفز مؤشر "نيكاي" في بورصة طوكيو لينهي التعاملات مرتفعا بأكثر من 6%، بعد هبوط تجاوز 7% في الجلسة السابقة، فيما ارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 6.26%.

وفي كوريا الجنوبية، أغلق مؤشر كوسبي الرئيسي مرتفعا بنسبة 0.26%.

وأغلق مؤشر هانغ سانغ في هونغ كونغ مرتفعا بنسبة 1.35%، بعد أن كان الأكبر خسارة بين المؤشرات العالمية في الجلسة السابقة بانخفاض تجاوز 13%.

وسجلت المؤشر الرئيسي في بورصة ارتفاعا بنحو 1%، فيما سجلت معظم مؤشرات الأسواق المالية في الهند وباكستان ارتفاعات تتراوح بين 1 و2%.

وشهدت الأسواق العالمية اضطرابات شديدة، أمس الإثنين، فيما وصف بأسوأ "زلزال" منذ جائحة كورونا في 2020، والأزمة المالية العالمية في 2008، واعتبره محللون بانهيار غير مسبوق منذ أزمة "الكساد الكبير" في ثلاثينيات القرن الماضي.

وتأتي الاضطرابات في أسواق المال بعد أن فرض ترمب رسوما جمركية على الواردات الأميركية من جميع دول العالم، بنسبة 10% دخلت حيز التنفيذ الخميس الماضي، ونسبة تتراوح بين 11 و41 على 57 دولة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء.

وفرض ترمب على الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رسوما جمركية بنسبة 34%، بعد رسوم سابقة بنسبة 20%، ليصل إجمالي الرسوم الأميركية على الصين 54%.

وردت الصين بجملة من الإجراءات بينها فرض رسوم جمركية على وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 34%، وتقييد صادرات المعادن النادرة إلى اميركا، إضافة إلى إضافة العديد من الشركات الأميركية إلى قائمة "الكيانات غير الموثوقة.

وقد تأخذ الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم منحى تصاعديا، بعدما توعد ترمب، أمس الإثنين، بفرض رسوم إضافية على الصين بنسبة 50% ليصل الإجمالي إلى 104%، اعتبارا من غد الأربعاء، ما لم تتراجع الصين عن الرسوم المضادة التي فرضتها على أميركا (34%) بحلول اليوم الثلاثاء، فيما سارعت الصين إلى بأنها "لن ترضخ" للتهديدات الأميركية بفرض رسوم إضافية جديدة، وتعهدت بالرد عليها.