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9 شهداء إثر قصف منزل في دير البلح وسط قطاع غزة

الثلاثاء 08 أبريل 2025 01:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
9 شهداء إثر قصف منزل في دير البلح وسط قطاع غزة



غزة /سما/

استشهد 9 مواطنين، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، غالبيتهم من الأطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف، الليلة، منزلا في مدينة دير البلح.

وبينت مصادر طبية ومحلية ارتقاء 9 شهداء، بينهم 5 أطفال، بجانب عدة إصابات، في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة صباح بمحيط مسجد الأبرار في منطقة البركة، جنوب غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وهرعت طواقم الإسعاف للمكان، وعملت على إخلاء الشهداء والإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى.

 

ومنذ فجر الإثنين، ارتقى 59 شهيدا في قطاع غزة، غالبيتهم من الأطفال، إثر غارات إسرائيلية، نصفهم في جنوب القطاع.

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