ترامب يأمل بوقف حرب غزة ويتحدث عن مباحثات مباشرة مع إيران.. نتنياهو: نعمل على اتفاق جديد مع حماس

واشنطن/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء اجتماع مع الرئيس الأميركي الاثنين إن بلاده تعمل على التوصل إلى “اتفاق” جديد بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وصرّح عقب استقباله في البيت الأبيض من قبل دونالد ترامب “نحن نعمل حاليا على اتفاق آخر نأمل أن ينجح، ونحن ملتزمون بتحرير جميع الرهائن”.

من جهته، قال الرئيس الأميركي “نبذل كل ما في وسعنا لتحرير الرهائن. نبحث في وقف إطلاق نار آخر، وسنرى ما سيحدث”.

وتابع ترامب انه يود أن يرى الحرب في غزة تتوقف.

واضاف “نسعى بكل جهد للتوصل إلى اتفاق آخر لوقف إطلاق النار في غزة”.

وقال ان “الحوثيون يصنعون مسيرات متقدمة لكننا ضربناهم بقوة”.

وقال “تعاملنا بحزم مع الحوثيين وألحقنا بهم ضررا كبيرا”.

وحول المفاوضات مع إيران، قال ترامب إن بلاده بدأت مباحثات مباشرة مع هذا البلد، مشيرا إلى احتمال عقد لقاء كبير بين الطرفين، مضيفا بأنه من البديهي أن يكون التوصل إلى اتفاق هو “الأمر المفضل”.

وأضاف ترامب أن هذه المباحثات تأتي في إطار السعي لتفادي الصدام، مؤكدا أن نجاح هذه المفاوضات سيكون “في مصلحة إيران”.

وتابع أن إسرائيل ترغب في أن تكون شريكا في هذه المفاوضات، وأنها “تريد أن تكون ضالعة في ذلك”، في إشارة إلى رغبة تل أبيب في لعب دور في تحديد مخرجات أي اتفاق محتمل.

بعد شهرين من التهدئة الهشة بين حماس والدولة العبرية، استأنف الجيش الإسرائيلي هجومه العسكري في قطاع غزة في 18 آذار/مارس.

وقد أتاحت الهدنة الأخيرة عودة 33 رهينة إسرائيليا، ثمانية منهم قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

ويصر نتانياهو وحكومته، عكس معظم عائلات وأقارب الرهائن، على أن زيادة الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إعادة الرهائن، الأحياء والأموات، الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

من بين 251 رهينة تم احتجازهم خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا يزال 58 محتجزين في القطاع الفلسطيني، 34 لقوا حتفهم وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.