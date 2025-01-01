صدور كتاب "غزة" في تونس

تونس/ سما/

صدر حديثا في العاصمة التونسية تونس كتاب "غزة... شعر وصور" عن دار الأفق في تونس بإدارة نبيل حمدي.

قدمت للكتاب ونسقت أبوابه ابتسام خلف الله من تونس.

ضم الكتاب نصوصاً لشعراء من فلسطين وتونس ومصر والبحرين، فمن فلسطين كانت هناك نصوص للشاعر يوسف القدرة، والشاعر خالد جمعة، والشاعر المقدسي طلال حماد، المقيم في تونس، والشاعر الفلسطيني أحمد كمال القريناوي، المقيم في تونس، وماجدة الظاهري من تونس، وديما محمود، وسما أحمد من مصر، وجنان العود من البحرين، والصحفي أمير جميل المغاري من فلسطين، الذي أُدرجت صوره ضمن الكتاب.