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أستراليا تنضم للمطالبات الدولية بالتحقيق في "مجزرة المسعفين" في غزة..

الإثنين 07 أبريل 2025 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أستراليا تنضم للمطالبات الدولية بالتحقيق في "مجزرة المسعفين" في غزة..



سما / وكالات /

انضمت أستراليا إلى المطالبات الدولية بإجراء تحقيق مستقل في استشهاد 15 مسعفا، وعامل طوارئ، في جنوب غزة، بعد أن استهدفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر.

وبهذا الصدد، أوضحت الحكومة الأسترالية موقفها للمسؤولين الإسرائيليين، وأثارت المسألة عدة مرات خلال الأسبوع الماضي، وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية بيني وونغ لشبكة ABC: "إن مقتل العاملين في المجال الإنساني في غزة أمر غير مقبول".

وأضافت: "تجب حماية عمال الإغاثة، وتكرر أستراليا دعوتها لجميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي. ومن المناسب إجراء تحقيق شامل ومستقل. وتجب محاسبة المسؤولين".

وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهود لحماية العاملين في المجال الإنساني في غزة وحول العالم.

وأكدت أنه: "تقود أستراليا جهودًا عالمية لحماية عمال الإغاثة، وتسعى إلى إصدار إعلان جديد لحماية العاملين في المجال الإنساني".

ويدحض الفيديو الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، المزاعم الإسرائيلية بأن قواتها لم تهاجم سيارة إسعاف بشكل عشوائي، وأن عدة مركبات تقدمت بشكل مثير للريبة، نحو الجنود، دون إشارات طوارئ".

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