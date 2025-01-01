السيسي: توافقت مع ماكرون على رفض تهجير الفلسطينيين

القاهرة/ سما/

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التطورات الإقليمية وعلى رأسها الوضع في غزة.

وشدد السيسي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، على التوافق مع ماكرون على رفض تهجير الفلسطينيين.

كما قال إن "تحقيق الاستقرار والسلام سيظل أمرا بعيد المنال دون تسوية للقضية الفلسطينية".

وأضاف أنه بحث مع ماكرون إحياء عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية، مشيرا الى ان تحقيق الاستقرار والسلام سيظل أمرا بعيد المنال ما لم تتم تسوية القضية الفلسطينية.

في سياق آخر أكد الرئيس المصري أنه توافق مع ماكرون على ضرورة وحدة سوريا وسيادتها.

وشدد مع ماكرون على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.

ماكرون: حماس لا يجب أن تحكم غزة

من جانبه ندد ماكرون باستئناف العمليات الإسرائيلية في غزة، مؤكدا على ضرورة استئناف المفاوضات دون تأخير.

كما رحّب بجهود مصر في الوساطة بشأن غزة، مشددا على رفض تهجير الفلسطينيين أو ضم الضفة وغزة.

وقال ماكرون إن حماس لا يجب أن تحكم غزة أو تضطلع بأي دور، مطالبا بوقف النار في غزة وإعادة الرهائن.

كما تطرق الرئيس الفرنسي لموضوعات عدة، حيث أبدى قلقه من مخاطر التصعيد في البحر الأحمر.

فيما أكد دعم عملية الانتقال في سوريا من أجل دولة مستقرة، لافتا الى ضرورة التزام دمشق بمكافحة الإرهاب.

وشدد على التزام بلاده بسيادة لبنان واستقراره، وددعم الجيش اللبناني وتنفيذ اتفاق وقف النار مع إسرائيل.

ندعم جهود ترامب في أوكرانيا

في موزازاة ذلك ذكر ماكرون أن السودان يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وعن أوكرانيا، قال إن باريس تدعم جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، مشددا على روسيا ضرورة وقف النار دون أي شرط وفقا لمقترح ترامب.

وقال ماكرون إن بلاده تدافع عن السلام في غزة وأوكرانيا.

وعقد الرئيسان المصري والفرنسي محادثات رسمية صباح الاثنين.

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غزة محور المناقشات

وكان قصر الإليزيه قال في بيان إن الزيارة التي تستمر 48 ساعة ستناقش الحرب في غزة "بشكل معمق"، لافتا إلى أن "مصر والأردن شريكان أساسيان في حل النزاع".

ورافق ماكرون في زيارته وزراء الخارجية جان-نويل بارو، والجيوش سيباستيان لوكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو.

فيما وقع البلدان خلال الزيارة اتفاقات في مجالات النقل والصحة والطاقة المتجددة والتعليم الجامعي.

ويتضمن برنامج الزيارة ليوم الاثنين جولة في جامعة القاهرة وفي خط مترو الأنفاق الذي تشغله الشركة الفرنسية RATP. كما يشارك ماكرون والسيسي في جلسة لمنتدى الأعمال المصري-الفرنسي.

وسيشهد ماكرون عرضا حول مشروع الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر.