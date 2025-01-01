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مصطفى خلال اجتماعه مع الشركاء الدوليين: الضغط الدولي مطلوب لوقف العدوان ووقف الاقتطاعات المالية

الإثنين 07 أبريل 2025 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى خلال اجتماعه مع الشركاء الدوليين: الضغط الدولي مطلوب لوقف العدوان ووقف الاقتطاعات المالية



رام الله / سما/

بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الاثنين، مع الشركاء الدوليين سبل استئناف الخدمات الأساسية في قطاع غزة، والخطط العملية لتنفيذ التدخلات الميدانية، بالإضافة للوضع المالي العام ومواجهة الحرب المالية الإسرائيلية، بالإضافة للأولويات الوطنية الفلسطينية، ومجالات دعم المجتمع الدولي، بحضور وزراء المالية، الاتصالات، الشؤون المدنية، سلطة المياه، سلطة الطاقة، سلطة النقد.

وشدد مصطفى خلال اللقاء، الذي عقد في مكتبه برام الله، مع الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وهولندا، والولايات المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومكتب الرباعية الدولية، على أهمية ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار بشكل مستدام، للبدء في الخطوات العملية لإعادة الإعمار وعلى رأسها استعادة الخدمات الأساسية في القطاع، إلى جانب التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.

كما استعرض رئيس الوزراء الوضع المالي العام واستمرار إسرائيل بحصارها المالي وتصاعد الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يضع الحكومة في وضع صعب تجاه الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، مجددا المطالبة بمزيد من الضغط الدولي لوقف هذه الاقتطاعات غير القانونية والإفراج عن الأموال المحتجزة.

من جانبهم، عبر الشركاء الدوليون عن دعمهم لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم جهود الحكومة في استعادة الخدمات الأساسية تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل للقطاع، والضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية.

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