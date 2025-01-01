  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اتهام 10 بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في غزة

الإثنين 07 أبريل 2025 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهام 10 بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في غزة



لندن / وكالات/

قالت صحيفة "غارديان" إن من المقرر أن تتسلم شرطة العاصمة البريطانية اليوم الاثنين، شكوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي في غزة، في ظل الحرب المستمرة على القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن الشكوى سيقدمها مايكل مانسفيلد، وهو أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وواحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون ملفا مكونا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلانديارد.

وذكرت غارديان أن الملف يتضمن اتهامات بقتل مدنيين وعمال إغاثة عمدا، بما في ذلك عبر إطلاق نار من قناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية منها مستشفيات.

كما يشمل التقرير، الذي أعدّه فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، اتهام المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية مثل المعالم الأثرية والمواقع الدينية، وبارتكاب عمليات تهجير للمدنيين.

وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل وقضية ستيفن لورانس، "إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نتحرك".

وأضاف "حتى إن لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بسوء، يمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف كذلك"، موضحا أن المواطنين البريطانيين ملزمون قانونيا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين، و"لا أحد فوق القانون".

الأكثر قراءة اليوم

القسام تعلن قصف أسدود وضواحي تل ابيب بالصواريخ واصابة 12 اسرائيليا بجراح

إسرائيل تنشر رسالة “خطيرة” بعثها السنوار إلى الحرس الثوري الإيراني قبل “طوفان الأقصى”

اوامر يصدر إخلاء لدير البلح وغارات على خانيونس

القناة 12 العبرية : نفتالي بينيت يتجاوز نتنياهو والغالبية تؤيد وقف إطلاق النار

قائد عسكري إسرائيلي سابق: الضغط العسكري بغزة لا يجدي نفعا ولن يكسر حماس ونتنياهو دمر الصفقة

الإعلام العبري : إيران ترفع حالة التأهب وتهدّد الولايات المتحدة وإسرائيل

عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم أطفال في مجازر اسرائيلية في غزة ووسط القطاع

الأخبار الرئيسية

السيسي: توافقت مع ماكرون على رفض تهجير الفلسطينيين

ستبدأ في رفح ..جيش الاحتلال يستعد لاستئناف المساعدات إلى غزة خلال اسابيع..

حكومة نتنياهو: لن نحترم قرار العليا حول إقالة بار.. الشاباك: الاستخبارات القطريّة نجحت باختراقنا بتجنيدٍ مُذهلٍ لعميليْن..

1014890

ما علاقة أهالي غزة بصورة مخيمات جديدة شمال حلب؟

IMG_9228

21 يوما لعودة الحرب: شهداء بالعشرات واستهداف خيام الصحفيين في خانيونس ودير البلح..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية