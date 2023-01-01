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الصحة : 57 شهيدا و137 إصابة خلال يوم في غزة

الإثنين 07 أبريل 2025 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 57 شهيدا و137 إصابة خلال يوم في غزة



غزة / سما/

أشارت الصحة بغزة ، اليوم الاثنين، إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 57 شهيدا منهم شهيد انتشال، و137 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الصحة بغزة ان حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 50,752، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 115,475، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 1,391 شهيدا، و3,434 إصابة.

ولفتت إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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