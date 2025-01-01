ما علاقة أهالي غزة بصورة مخيمات جديدة شمال حلب؟

سما / وكالات /

تسبب نشر صورة لمخيمات جديدة في ريف حلب الشمالي، على مواقع التواصل الاجتماعي، في انتشار شائعة تزعم البدء بإنشاء مخيمات سورية تحضيراً لاستقبال مهجّري قطاع غزة، بحسب اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أسابيع لإنهاء أزمة الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وشهدت صورة إنشاء مخيم حديث انتشاراً واسعاً وتساؤلات بعضها غاضب بين الناشطين عن الغاية من إعداد مخيمات حديثة، إن لم تكن لاستقبال مهجرين فلسطينيين من قطاع غزة. غير أن بياناً رسمياً أصدره مجلس أخترين المحلي بريف حلب الشمالي، حسم حيرة النشطاء وخلافاتهم حول حقيقة المخيم الجديد، حيث نفى المجلس نفياً قاطعاً هذه المزاعم، ليؤكد أن إنشاء تلك المخيمات في قرية «برعان» بريف أخترين، هو مشروع قديم بدأ العمل عليه قبل أشهر من سقوط نظام الأسد، مؤكداً أن «لا علاقة للمخيمات الجديدة بما يجري في قطاع غزة».

وأوضح البيان أن الهدف الأساسي من هذا المشروع، هو «إيواء المهجرين السوريين ونقلهم من المخيمات العشوائية التي عانوا منها لسنوات بسبب ظروف الحرب».

ومعروف أن النظام البائد كان يدفع السوريين إلى النزوح هرباً من القصف وغارات الطيران ورمي البراميل المتفجرة على المدنيين، وعلى مرافق الخدمات اليومية من مخابز ومستشفيات ومدارس. وقد لجأ عدد منهم إلى دول الجوار، تركيا والأردن ولبنان، بينما استقر آخرون في مناطق عشوائية وأراض زراعية، تحول بعضها إلى مخيمات رسمية وبقي قسم آخر منها من دون دعم مالي محلي أو دولي لتحسين الأوضاع الإنسانية فيه.

وكان مشروع المخيم الحديث في قرية «برعان» بريف أخترين تم إنجازه ضمن سلسلة مشاريع تسعى لإسكان النازحين السوريين.