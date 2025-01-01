الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية وحار نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما بوجه عام ولطيفا، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو خماسينيا حارا إلى حار جدا جافا ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، وفي ساعات المساء تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

والخميس المقبل: يكون الجو غائما بوجه عام وباردا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين الذين يعانون من أمراض الربو ومن الحساسية الموسمية بسبب وجود الأتربة والغبار في الجو.