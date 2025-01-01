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الاضراب يعمّ فلسطين تنديدا بالعدوان الاسرائيلي الدموي على قطاع غزة

الإثنين 07 أبريل 2025 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاضراب يعمّ فلسطين تنديدا بالعدوان الاسرائيلي الدموي على قطاع غزة



رام الله / سما/

 عم الاضراب الشامل، اليوم الاثنين، كافة مناحي الحياة، في جميع المحافظات ومخيمات اللجوء والشتات، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية عن الإضراب الشامل،اليوم الإثنين، في كافة الجامعات.

وأكدت القوى، في بيان، أن الإضراب يأتي في إطار "الرفض الشعبي لحرب الإبادة والتهجير الجماعي التي تُمارس بحق أبناء شعبنا"، داعيةً إلى أوسع مشاركة في الإضراب، بما يشمل المتضامنين وأحرار العالم، من أجل "رفع الصوت وتسليط الضوء على المجازر المتواصلة بحق المدنيين من أطفال ونساء".

يأتي ذلك على خلفية الدعوات الواسعة التي انطلقت خلال الأيام الماضية، للإضراب الشامل حول العالم من أجل قطاع غزة، ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في القطاع، لفعاليات حقيقية فاعلة وضاغطة على الاحتلال ورعاته، لوقف الإبادة الجماعية.

وشددت على أهمية خروج المظاهرات والفعاليات والمسيرات في كل العالم، "لتحاصر السفارات الأمريكية والإسرائيلية، ولتقطع خطوط الإمداد عن الكيان، ولتسقط كل مساعي التطبيع، وليرى العالم أن لشعب فلسطين ركناً شديداً يستند إليه".

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