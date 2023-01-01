شهيدان أحدهما صحفي ومصابون في قصف خيمة بمستشفى ناصر في خانيونس..

غزة/سما/

استشهد مواطنان، أحدهما صحفي، وأصيب عدد من الصحفيين والمواطنين بجروح متفاوتة، فجر الإثنين، إثر قصف طائرات الاحتلال خيمة الصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان باستشهاد صحفي ومواطن، وإصابة عدد آخر بجراح، بينهم حالة وصفت بالخطيرة.

والشهيدان هما الصحفي حلمي الفقعاوي والشاب يوسف الخزندار.

وعرف من المصابين، الزملاء حسن اصليح وإيهاب البرديني وأحمد الأغا ومحمد فايق وعبد الله العطار، حث تتراوح الإصابات بين متوسطة وطفيفة.

وانتشر مقطع مصور لاشتعال النيران في الخيمة عقب عملية القصف، حيث يوثق المقطع المروّع اشتعال النيران بالزميل الصحفي أحمد منصور داخل الخيمة، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

ويظهر الصحفي في المقطع الذي التقطه أحد المصورين هناك، وقد تفحّم جسده ومن حوله النيران مشتعلة عقب عملية القصف.

وحاول مواطنون بما امتلكوا من أدوات، إطفاء النيران المشتعلة، وسط حالة ذهول من طبيعة القصف وحدّته.

ويأتي استهداف الصحفيين في خانيونس، بعد أقل من 48 ساعة على استشهاد الصحفية إسلام نصر الدين مقداد وطفلها، الليلة، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا غرب المدينة.

ويتعمد الاحتلال استهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج، في محاولة لإسكاتهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم.

ومنذ بداية حرب الإبادة المستمرة على غزة، في 7 أكتوبر2023، ارتقى أكثر من 210 صحفيين وأصيب المئات بجروح.

ودخلت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، يومها الـ 22 على التوالي، وسط عمليات قصف مكثفة، تركزت وسط القطاع وجنوبه، إضافة إلى إنذارات بإخلاء عدة مناطق، وإجبار المدنيين على النزوح منها.

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الانقلاب على اتفاقات ومحادثات وقف إطلاق النار، واستئناف حرب الإبادة الجماعية التي كان قد بدأها في 7 أكتوبر 2023.

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة مساء الأحد، أسفرت عن ارتقاء 6 شهداء على الأقل، وإصابة 28، جلهم من النساء والأطفال، إثر قصف منزل مأهول لعالة النفار وسط خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية أن 45 شهيدا ارتقوا منذ فجر الأحد، نتيجة الغارات الاسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية في 18 مارس/ آذار 1335 شهيد، و3297 إصابة، وفق آخر تقارير وزارة الصحة.

وارتفعت إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفاً و695 شهداء، و115 ألفاً و338 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.