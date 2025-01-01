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شهيد واصابتان برصاص الاحتلال قرب مدخل ترمسعيا قرب رام الله

الإثنين 07 أبريل 2025 12:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد واصابتان برصاص الاحتلال قرب مدخل ترمسعيا قرب رام الله



رام الله/سما/

استشهد طفل واصيب طفلان اخرين برصاص الاحتلال في بلدة ترمسعيا.

وابلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الطفل عمر محمد سعادة ربيع (١٤ عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة ترمسعيا.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه 3 أطفال خلال تواجدهم على الشارع المحاذي للبلدة، ما أدى لإصابتهم، واحتجز أحدهم وهو عامر محمد سعادة ربيع (14 عاما)، ونقل الطفلين الآخرين لتلقي العلاج في مركز طبي بقرية أبو فلاح المجاورة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر في بيان مقتضب أنها نقلت طفلين (14، 15 عاما) من قرية أبو فلاح لتلقي العلاج في المستشفى، أحدهما أصيب برصاصة في البطن والآخر في الفخذ.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أعاقت خروج مركبات الإسعاف من بلدة ترمسعيا وتعمدت تأخيرهم.

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