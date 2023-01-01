8 شهداء ومصابون بينهم أطفال ونساء إثر قصف الاحتلال لمنزل وسط دير البلح

غزة /سما/

استشهد عدد من المواطنين، مساء اليوم الأحد، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستهداف طيران الاحتلال الحربي لمنزل وسط مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,695 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.