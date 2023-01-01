أربعة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الزيتون وجباليا

غزة / سما/

اُستشهد أربعة مواطنين، وأُصيب آخرون، ظهر اليوم الأحد، في قصف الاحتلال حي الزيتون وبلدة جباليا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال بناية سكنية لعائلة السلاخي في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وحسب المصادر ذاتها، اُستشهد مواطنان، وأصيب عدد آخر، في قصف الاحتلال المدفعي منطقة عزبة عبد ربه شرق جباليا.

وبلغ عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة خلال 24 ساعة، إلى 48 شهيدا.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,669 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,225 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.