مريم بشارات تهدي فلسطين ذهبية الدوري العالمي للكاراتيه

غوادا لاخارا (اسبانيا) 6-4-2025

توجت الفلسطينية مريم بشارات بالميدالية الذهبية في فئة (+61 كغم) ضمن منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي أُقيمت في إسبانيا لتعزز مكانتها في صدارة التصنيف العالمي لفئتها.

وفرضت البطلة بشارات نفسها منذ اللقاء الأول بعد فوزها على لاعبة من سويسرا، وفي اللقاء الثاني تجاوزت منافستها الإيطالية، واكتسحت في اللقاء الثالث نظيرتها الألمانية، وفي ربع النهائي تجاوزت نظيرتها البلجيكية بـ8-2، وفي نصف النهائي تجاوزت لاعبة منتخب لوكسمبورغ، وفي النهائي حققت فوزا كبيرا على لاعبة إيطاليا بـ4-0.

وأكد رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري أن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة فلسطين على الساحة الرياضية العالمية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا في غزة والضفة الغربية مشيرا إلى أن الرياضة تبقى رسالة أمل وصمود.

وأهدى هذا الإنجاز إلى روح الشهيد بهجت طنطيش نائب رئيس الاتحاد في غزة وإلى أرواح جميع شهداء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا التتويج يحمل معاني كبيرة تتجاوز الرياضة ويجسد عزيمة الفلسطينيين على تحقيق الإنجازات رغم التحديات.