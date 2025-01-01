اسرائيل تمنع ادخال اللقاحات..الصحة بغزة تحذر من تفشي وباء شلل الأطفال بالقطاع

غزة / سما/

قالت وزارة الصحة بغزة ان منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى قطاع غزة يُشكل قنبلة موقوته تهدد بتفشي الوباء.

واكدت في بيان لها ان منع إدخال اللقاحات هو امعان في الاستهداف الغير مباشر لأطفال قطاع غزة.

واوضحت ان 602 ألف طفل يتهددهم خطر الاصابة بالشلل الدائم والاعاقات المزمنة مالم يتوفر اللقاحات اللازمة لهم،

وأشارت إلى ان منع ادخال اللقاحات يعني انهيار الجهود التي بُذلت على مدار الاشهر السبعة الماضية، مايعني أن تداعيات خطيرة وكارثية ستضاف على المنظومة الصحية المستهدفة والمستنزفة اضافة الى مضاعفة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية.

وطالبت الجهات المعنية الضغط على الاحتلال لإدخال اللقاحات واتاحة ممرات آمنة لضمان الوصول إلى الأطفال في مختلف مناطق القطاع.