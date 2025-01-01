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التعاون الإسلامي تطالب بتحقيق عاجل في جريمة الاحتلال إعدام الكوادر الطبية والإنسانية بغزة

الأحد 06 أبريل 2025 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعاون الإسلامي تطالب بتحقيق عاجل في جريمة الاحتلال إعدام الكوادر الطبية والإنسانية بغزة



جدة/ وكالات/

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي موظفي الإغاثة الإنسانية من كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية، التي تم توثيقها في مقطع فيديو صادم.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إن الاستهداف الممنهج والمتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للعاملين في المؤسسات الطبية والانسانية والأممية والمدنيين الفلسطينيين، انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ودعت المنظمة، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تحت إشراف مجلس الأمن الدولي للتحقيق في هذه الجريمة وجميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة ضرورة اتخاذ الدول الإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية الممكنة ضد إسرائيل، قوة الاحتلال، لإجبارها على وقف إطلاق النار الفوري والشامل، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.

وجددت المنظمة، دعوتها جميع الدول إلى تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتفعيل آليات العدالة الدولية لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

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