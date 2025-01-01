القدس المحتلة / سما/

ابرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، تطورات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، ومستجدات عدوان الاحتلال على شمال الضفة الغربية، واعتداءات المستعمرين المتواصلة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

يوم الطفل الفلسطيني في غزة: مأتم وذهول

فعاليات فلسطينية وأممية: العالم خذل أطفال فلسطين

مقطع مصور يفند ادعاءات الاحتلال حول جريمة اغتيال 15 من عمال الإغاثة في رفح

"الأونروا": نحو 1.9 مليون شخص في غزة تعرضوا لتهجير قسري متكرر

إصابات واعتقالات في الضفة والمستوطنون يصعدون إرهابهم

تواصل العدوان على جنين وطولكرم ومخيماتهما

وفد حركة "فتح" يلتقي وزير الخارجية المصري

قمة مصرية أردنية فرنسية في مصر غداً بشأن غزة

أورتاغوس تعقد لقاءات بناءة مع المسؤولين اللبنانيين

الصين لأميركا: السوق قالت كلمتها

"الأيام":

40 شهيدا .. تصاعد الغارات في القطاع وتوسيع العدوان البري على رفح

شهداء وجرحى جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في خان يونس

الاحتلال يبدأ عمليات واسعة في "ممر موراج" جنوب غزة

"القسام" تنشر مقطع فيديو جديد لإسرائيليين محتجزين

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى وإنهاء الحرب على غزة

مقطع مصور يفند ادعاءات الاحتلال حول مجزرة 15 من المسعفين في رفح

ألبانيزي: ما يجري إبادة جماعية ودليل قتل مسعفي رفح تم إخفاؤه

موقع عبري: الجيش كذب على جميع وسائل الإعلام

إصابات خلال اقتحامات والمستوطنون يعربدون

العدوان يتواصل على جنين وطولكرم ومخيماتهما

نتنياهو يزور البيت الأبيض غداً

غضب إسرائيلي بعد تمديد ولاية فرانشيسكا ألبانيزي

أميركا: الناشط الفلسطيني المعتقل محمود خليل يصف اعتقاله بـ"الاختطاف"

اليمن: مقتل وإصابة العشرات بقصف أميركي بمحافظة الحديدة

* "القدس":

غزة تباد قتلاً وتعطيشاً وتجويعاً

31 شهيداً مع بدء العمليات في محور "موراج" وسط توسيع رقعة العدوان

شهود عيان: قوات الاحتلال تدفن شباناً وأطفالاً وهم أحياء في فرح

"الأونروا": موجة نزوح أخرى بغزة بسبب انهيار وقف إطلاق النار

"اليونيسف": أكثر من مليون طفل في غزة محرومون من المساعدات

أطفال غزة تحت مقصلة الإبادة

الاحتلال يدفع بالمزيد من التعزيزات إلى جنين وطولكرم

مدارس الفرقان في القدس تعلن استئنافها للدراسة غداً

البرلمان الأوروبي يصوت على مساعدات مالية للسلطة خلال أيام

مواقع التواصل تحتفي بالمغربية ابتهال أبو السعد

المؤتمر السابع للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب وماسك