  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لبيد يهاجم مجددًا: كل يوم تقضيه حكومة نتنياهو في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى

الأحد 06 أبريل 2025 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد يهاجم مجددًا: كل يوم تقضيه حكومة نتنياهو في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى



القدس المحتلة / سما/

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن كل يوم تقضيه الحكومة في السلطة “قد ينتهي بكارثة كبرى أخرى وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح”.
وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، في تغريدة على موقع “إكس” اليوم الأحد، أن “هروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية والخوف من قضية “قطر جيت” هو السبب الحقيقي وراء الإقالة المتسرعة والهستيرية لرونين بار”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلنت وسائل إعلام عبرية أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت الموافقة على استدعاء نتنياهو للشهادة في قضية الأموال القطرية المعروفة بـ”قطر غيت”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه عقب اعتقال شخصين من مكتب رئيس الوزراء “وافقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا على استدعاء رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في القضية”.

وذكرت الصحيفة أن استدعاء نتنياهو سيتم للإدلاء بشهادته فقط، وليس للاستجواب. حيث لا يشتبه في تورط رئيس الوزراء بأي جرائم في القضية.
وأعلنت الشرطة في التاريخ ذاته عن إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما للتحقيق في قضية “قطر غيت”، والمشتبه بهم هما مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يوناتان أوريتش، والمتحدث السابق باسم مكتبه إيلي فيلدشتاين.
وتتمثل الشكوك الموجهة ضد فيلدشتاين وأوريتش في الاتصال بعميل أجنبي والرشوة وخيانة الأمانة والجرائم الضريبية.

وجاءت هذه التطورات على خلفية قضية “قطر غيت”، عندما أعلن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المقال، رونين بار، الشهر الماضي، أنه يجري فحص العلاقة بين المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقطر، بسبب “مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة”، حسب صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية.

الأكثر قراءة اليوم

هدنة غزة» أمام فرصة جديدة مع «حل وسط» مصري ..القاهرة قدمت مقترحاً لـ«سد الفجوات» بين إسرائيل و«حماس»

قمة مصرية فرنسية أردنية في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار واعادة اعمار غزة ..

مسؤول مصري يرد على مزاعم بناء مدينة في رفح لاستقبال الفلسطينيين.. “ادعاءات مغرضة” ومصر ترفض التهجير شكلًا وموضوعًا

اسرائيل توقف خط "ميكروت" الرئيسي : غزة تعطش وتجوع ...

القسام تنشر فيديو جديدا يظهر فيه أسيران إسرائيليان في غرة ..

استشهاد الصحفية إسلام مقداد بقصف إسرائيلي على خانيونس

وزير الخارجية المصري يستقبل وفداً من حركة فتح في القاهرة

الأخبار الرئيسية

رئيس الشاباك : الحرب تخدم نتنياهو شخصيًا..ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لفتح الجحيم على غزّة وحماس ترفض مغادرة القطاع

ترامب للأمريكيين: تنتظرنا أوقات صعبة ولكن النتائج ستكون تاريخية..

“فتح” تكشف عن تقديمها أفكارا جديدة لبناء شراكة وطنية فلسطينية تشمل “حماس” وتدعو مصر لاستضافة مؤتمر وطني

20 يوما لعودة الحرب: شهداء بالعشرات في مختلف مناطق قطاع غزة وتدمير مربعات سكنية برفح

هدنة غزة» أمام فرصة جديدة مع «حل وسط» مصري ..القاهرة قدمت مقترحاً لـ«سد الفجوات» بين إسرائيل و«حماس»

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية