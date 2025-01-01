"جماعات الهيكل" تدعو للبدء بذبح القرابين في المسجد الأقصى اليوم

القدس المحتلة / سما/

دعت "جماعات الهيكل" المزعوم المستوطنين للبدء بمحاولات ذبح قرابين عيد الفصح العبري في المسجد الأقصى ومحيطه اليوم الأحد (6 إبريل/ نيسان)، وذلك قبل أيام من بدء العيد.

ويبدأ عبد الفصح العبري رسميًا في 13 من الشهر الجاري، ويستمر أسبوعاً كاملاً، تتواصل خلاله محاولات المستوطنين إدخال وتقديم القرابين الحيوانية داخل الأقصى.

ويُعد ذبح "قربان الفصح" هو الطقس الذي لم تقم به الجماعات اليهودية حتى الآن، وتطمح لأدائه داخل أسوار الأقصى كل عام؛ لما يمثله من رمزية إحياء "الهيكل" المزعوم.

وفي وقت سابق، نشر العضو البارز في جماعات "الهيكل" المزعوم، أرنون سيغال، صورة بتقنية الذكاء الاصطناعي تظهر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، وهو يحمل "قربان الفصح".

ونوّهت مواقع إعلامية إسرائيلية وشبكات التواصل الاجتماعي التي تداولت الصورة إلى أن هذا التصميم يأتي ضمن التهديدات التي تطلقها مجموعات المستوطنين عشية "عيد الفصح التوراتي" في الأيام القليلة المقبلة داخل المسجد الأقصى المبارك.

وتصر جماعات "الهيكل" المتطرفة على ربط "عيد الفصح" بالمسجد الأقصى، رُغم أن مناسبته مرتبطة بما قالوا إنه "نجاة بني إسرائيل من فرعون رفقة سيدنا موسى عليه السلام"، وتحشد أنصارها قبل حلوله كل عام لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحاته.