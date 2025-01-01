  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"جماعات الهيكل" تدعو للبدء بذبح القرابين في المسجد الأقصى اليوم

الأحد 06 أبريل 2025 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"جماعات الهيكل" تدعو للبدء بذبح القرابين في المسجد الأقصى اليوم



القدس المحتلة / سما/

دعت "جماعات الهيكل" المزعوم المستوطنين للبدء بمحاولات ذبح قرابين عيد الفصح العبري في المسجد الأقصى ومحيطه اليوم الأحد (6 إبريل/ نيسان)، وذلك قبل أيام من بدء العيد.

ويبدأ عبد الفصح العبري رسميًا في 13 من الشهر الجاري، ويستمر أسبوعاً كاملاً، تتواصل خلاله محاولات المستوطنين إدخال وتقديم القرابين الحيوانية داخل الأقصى.

ويُعد ذبح "قربان الفصح" هو الطقس الذي لم تقم به الجماعات اليهودية حتى الآن، وتطمح لأدائه داخل أسوار الأقصى كل عام؛ لما يمثله من رمزية إحياء "الهيكل" المزعوم.

وفي وقت سابق، نشر العضو البارز في جماعات "الهيكل" المزعوم، أرنون سيغال، صورة بتقنية الذكاء الاصطناعي تظهر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، وهو يحمل "قربان الفصح".

ونوّهت مواقع إعلامية إسرائيلية وشبكات التواصل الاجتماعي التي تداولت الصورة إلى أن هذا التصميم يأتي ضمن التهديدات التي تطلقها مجموعات المستوطنين عشية "عيد الفصح التوراتي" في الأيام القليلة المقبلة داخل المسجد الأقصى المبارك.

وتصر جماعات "الهيكل" المتطرفة على ربط "عيد الفصح" بالمسجد الأقصى، رُغم أن مناسبته مرتبطة بما قالوا إنه "نجاة بني إسرائيل من فرعون رفقة سيدنا موسى عليه السلام"، وتحشد أنصارها قبل حلوله كل عام لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحاته.

الأكثر قراءة اليوم

هدنة غزة» أمام فرصة جديدة مع «حل وسط» مصري ..القاهرة قدمت مقترحاً لـ«سد الفجوات» بين إسرائيل و«حماس»

قمة مصرية فرنسية أردنية في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار واعادة اعمار غزة ..

مسؤول مصري يرد على مزاعم بناء مدينة في رفح لاستقبال الفلسطينيين.. “ادعاءات مغرضة” ومصر ترفض التهجير شكلًا وموضوعًا

اسرائيل توقف خط "ميكروت" الرئيسي : غزة تعطش وتجوع ...

القسام تنشر فيديو جديدا يظهر فيه أسيران إسرائيليان في غرة ..

استشهاد الصحفية إسلام مقداد بقصف إسرائيلي على خانيونس

وزير الخارجية المصري يستقبل وفداً من حركة فتح في القاهرة

الأخبار الرئيسية

رئيس الشاباك : الحرب تخدم نتنياهو شخصيًا..ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لفتح الجحيم على غزّة وحماس ترفض مغادرة القطاع

لبيد يهاجم مجددًا: كل يوم تقضيه حكومة نتنياهو في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى

ترامب للأمريكيين: تنتظرنا أوقات صعبة ولكن النتائج ستكون تاريخية..

“فتح” تكشف عن تقديمها أفكارا جديدة لبناء شراكة وطنية فلسطينية تشمل “حماس” وتدعو مصر لاستضافة مؤتمر وطني

20 يوما لعودة الحرب: شهداء بالعشرات في مختلف مناطق قطاع غزة وتدمير مربعات سكنية برفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية