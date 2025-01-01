  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب للأمريكيين: تنتظرنا أوقات صعبة ولكن النتائج ستكون تاريخية..

الأحد 06 أبريل 2025 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب للأمريكيين: تنتظرنا أوقات صعبة ولكن النتائج ستكون تاريخية..



وكالات / سما/

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر صفحته الشخصية على منصة "Truth Social" أن أوقاتا صعبة تنتظر الولايات المتحدة، ولكن النتيجة النهائية ستكون تاريخية.

وكتب ترامب: "إنها ثورة اقتصادية وسوف ننتصر.. تمسكوا بقوة، على الرغم من أن الأمر لن يكون سهلا، ولكن النتيجة النهائية ستكون تاريخية".

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لم تعان بقدر ما عانت الصين، والتي، وفقا له، خسرت أكثر بكثير.

وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 34% على المنتجات الصينية المستوردة، وتضاف الرسوم الجديدة إلى رسوم تبلغ 20% فرضت سابقا.

وبحسب بيانات صينية فقد تجاوز إجمالي صادرات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة العام الماضي 500 مليار دولار.

وردا على ذلك، أعلنت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة الماضية عن فرض رسوم بنسبة 34% على جميع الواردات من الولايات المتحدة اعتبارا من 10 أبريل الجاري.

كما ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان السبت أنها "أدرجت 27 شركة أمريكية في قوائم الرقابة على الصادرات أو قوائم الحظر". وأضافت أنها حظرت على 16 من هذه الشركات تصدير المنتجات ذات الاستخدام المدني والعسكري المزدوج، فيما أدرجت الـ11 شركة الأخرى في قوائم "الشركات غير الموثوقة".

الأكثر قراءة اليوم

هدنة غزة» أمام فرصة جديدة مع «حل وسط» مصري ..القاهرة قدمت مقترحاً لـ«سد الفجوات» بين إسرائيل و«حماس»

قمة مصرية فرنسية أردنية في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار واعادة اعمار غزة ..

مسؤول مصري يرد على مزاعم بناء مدينة في رفح لاستقبال الفلسطينيين.. “ادعاءات مغرضة” ومصر ترفض التهجير شكلًا وموضوعًا

اسرائيل توقف خط "ميكروت" الرئيسي : غزة تعطش وتجوع ...

القسام تنشر فيديو جديدا يظهر فيه أسيران إسرائيليان في غرة ..

استشهاد الصحفية إسلام مقداد بقصف إسرائيلي على خانيونس

وزير الخارجية المصري يستقبل وفداً من حركة فتح في القاهرة

الأخبار الرئيسية

رئيس الشاباك : الحرب تخدم نتنياهو شخصيًا..ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لفتح الجحيم على غزّة وحماس ترفض مغادرة القطاع

لبيد يهاجم مجددًا: كل يوم تقضيه حكومة نتنياهو في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى

“فتح” تكشف عن تقديمها أفكارا جديدة لبناء شراكة وطنية فلسطينية تشمل “حماس” وتدعو مصر لاستضافة مؤتمر وطني

20 يوما لعودة الحرب: شهداء بالعشرات في مختلف مناطق قطاع غزة وتدمير مربعات سكنية برفح

هدنة غزة» أمام فرصة جديدة مع «حل وسط» مصري ..القاهرة قدمت مقترحاً لـ«سد الفجوات» بين إسرائيل و«حماس»

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية