ترامب للأمريكيين: تنتظرنا أوقات صعبة ولكن النتائج ستكون تاريخية..

وكالات / سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر صفحته الشخصية على منصة "Truth Social" أن أوقاتا صعبة تنتظر الولايات المتحدة، ولكن النتيجة النهائية ستكون تاريخية.

وكتب ترامب: "إنها ثورة اقتصادية وسوف ننتصر.. تمسكوا بقوة، على الرغم من أن الأمر لن يكون سهلا، ولكن النتيجة النهائية ستكون تاريخية".

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لم تعان بقدر ما عانت الصين، والتي، وفقا له، خسرت أكثر بكثير.

وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 34% على المنتجات الصينية المستوردة، وتضاف الرسوم الجديدة إلى رسوم تبلغ 20% فرضت سابقا.

وبحسب بيانات صينية فقد تجاوز إجمالي صادرات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة العام الماضي 500 مليار دولار.

وردا على ذلك، أعلنت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة الماضية عن فرض رسوم بنسبة 34% على جميع الواردات من الولايات المتحدة اعتبارا من 10 أبريل الجاري.

كما ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان السبت أنها "أدرجت 27 شركة أمريكية في قوائم الرقابة على الصادرات أو قوائم الحظر". وأضافت أنها حظرت على 16 من هذه الشركات تصدير المنتجات ذات الاستخدام المدني والعسكري المزدوج، فيما أدرجت الـ11 شركة الأخرى في قوائم "الشركات غير الموثوقة".