“فتح” تكشف عن تقديمها أفكارا جديدة لبناء شراكة وطنية فلسطينية تشمل “حماس” وتدعو مصر لاستضافة مؤتمر وطني

رام الله / سما/

دعت حركة “فتح” مصر إلى استضافة مؤتمر وطني فلسطيني، وأوضحت أنها قدمت للقاهرة أفكارا “لبناء شراكة وطنية فلسطينية” تشمل حركة “حماس”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، السبت، أمين سر اللجنة المركزية للحركة، جبريل الرجوب، لقناة القاهرة الإخبارية، نشر ملخصها على حسابه في منصة فيسبوك.

وقال الرجوب: “يجب أن تكون هناك مقاربة بين حماس وفتح لترتيب البيت الفلسطيني، وندعو مصر لاستضافة مؤتمر وطني شامل من أجل ذلك”.

وأضاف: “وحدة الصف الفلسطيني هي الخط الأول لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي (…) ندعو للوصول إلى وحدة وطنية وشراكة من خلال صندوق الاقتراع لا من خلال السلاح”.

وأردف الرجوب أن “مصر لديها رغبة قوية في توحيد الصف الفلسطيني، لأنها قضية وطنية بالأساس للشعب المصري”.

وأكد على أن “استمرار الوضع هكذا والعمل على تكريس الانقسام من مصلحة إسرائيل”.

وقال إن وفد الحركة الموجود في مصر قدّم “مجموعة من الأفكار لبناء شراكة وطنية فلسطينية بما في ذلك حماس”، داعيا “جميع الفصائل إلى إجراء مراجعة لإنقاذ أهلنا (الشعب الفلسطيني)”.

وأضاف “يجب الحفاظ على وحدتنا بعيدا عن أي تجاذبات أو أجندات”.

وفي شأن متصل، أشار الرجوب إلى أنه ناقش مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي “مراحل خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة”.

والسبت، بحث وزير الخارجية المصري مع وفد من حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القاهرة، التطورات الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من الحركة برئاسة جبريل الرجوب، وعضوية كل من روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ومحمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، وفق بيان للخارجية المصرية.

وذكر البيان، أن اللقاء “شهد تبادل الرؤى والتقديرات حول التطورات الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد إسرائيلي خطير”.

وفي 18 مارس/ آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة فقتلت حتى السبت 1309 فلسطينيين وأصابت 3184 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.