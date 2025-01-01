الاحصاء الفلسطيني : ارتفاع في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شباط

رام الله / سما/

افاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بأن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجّل ارتفاعاً نسبته 1.86% خلال شهر شباط/ فبراير الماضي مقارنة بشهر كانون ثاني/ يناير 2025.

وأوضح "الإحصاء" في بيان، اليوم الأحد، بأن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفع إلى 80.73 خلال شهر شباط 2025 مقارنة بـ 79.25 خلال شهر كانون ثاني 2025.

وأشار إلى أنه على الرغم من التحسن الطيف في كميات الإنتاج الصناعي خلال شهر شباط 2025، إلا أنها لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بنحو 26.39%.

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية خلال شهر شباط 2025 مقارنة مع الشهر السابق

وبين "الإحصاء" أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر سجلت ارتفاعاً نسبته 6.51% والتي تشكّل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة. وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 2.15% خلال شهر شباط 2025 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكّل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر شباط 2025 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المنتجات الغذائية، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وصناعة المشروبات.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي انخفاضاً في بعض الأنشطة أهمها؛ صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الأثاث، وصناعة المنسوجات، وصناعة الملابس، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.17% والتي تشكّل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 5.92% والتي تشكّل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

ونوه "الإحصاء" إلى أنه بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2023، جميع المنشآت العاملة في الإنتاج الصناعي في قطاع غزة متوقفة عن العمل لشهر شباط/ فبراير 2025، باستثناء نشاط المخابز.