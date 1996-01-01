بعد قرار اسرائيل اغلاقها..استئناف الدوام في مدرسة الفرقان بقرار من وجهاء القدس

القدس المحتلة / سما/

أكد وجهاء من مدينة القدس أن دوام مدرسة الفرقان سيستأنف يوم غدٍ الإثنين، مشددين على أهمية إتمام العام الدراسي الحالي لما فيه من مصلحة للطلاب وللحفاظ على الصرح العمل.

وكانت ما تسمى بـ "وزارة المعارف الإسرائيلية" قد أعلنت مساء الخميس الماضي عبر صفحتها على "فيسبوك" إغلاق مدرسة الفرقان، بحجة "العمل دون ترخيص وبشكل غير قانوني.

تأسست مدرسة الفرقان وحصلت على ترخيص وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عام 1996، بينما حصلت على ترخيص وزارة المعارف الإسرائيلية عام 2003. وفي شهر يوليو 2021، سحبت وزارة المعارف الإسرائيلية ترخيص المدرسة، وبدأت المدرسة صراعها في المحاكم الإسرائيلية والجهات المختصة لحماية مستقبل الطلاب والمدرسة.

وقالت رئيسة مدارس الفرقان، حياة الحسيني، إن قرار إغلاق المدرسة هو قرار تعسفي وغير ملزم، أصدرته وزارة المعارف الإسرائيلية، في وقت أكد فيه القاضي خلال جلسات المحاكم في وقت سابق عدم وجود أي قانون يسمح بإغلاق مدرسة يدرس فيها 1200 طالب وطالبة.

وأوضحت الحسيني أن المدرسة علقت الدوام يوم السبت، وعقدت اجتماعات متتالية مع وجهاء القدس وأولياء أمور الطلاب لإيجاد حل ووسيلة لإصدار قرار لاستئناف السنة الدراسية.

من جانبه، قال الشيخ عبدالله علقم، أحد وجهاء القدس، إنه تم تشكيل لجنة من وجهاء القدس وأهلها وأولياء أمور الطلاب بشكل عاجل لحماية الطلاب من قرار إغلاق المدرسة، وعليه تقرر استئناف الدراسة في المدرسة يوم الإثنين القادم، وسنكون في استقبال الطلاب.

فيما قالت لجنة أولياء أمور الطلبة في القدس إن مدرسة الفرقان تعد من المدارس القديمة في القدس، وهي ذات مستوى تعليمي جيد، وتعد من المدارس الكبرى في القدس، حيث تضم 1200 طالب وطالبة من مراحل الروضة حتى الثانوية العامة.

ورفض اتحاد أولياء أمور الطلبة إصدار قرار بإغلاق مدارس الفرقان في هذا الوقت الحرج من العام الدراسي، مما يهدد مصير 1200 طالب وطالبة، كما يتخوف من مصير طلبة الثانوية العامة مع قرب امتحانات التوجيهي النهائية لهذا العام.

وحمل الاتحاد البلدية ووزارة المعارف مسؤولية مصير 1200 طالب وطالبة جراء قرار الإغلاق، وما قد يترتب عليه من بقاء الطلاب في المنازل والشوارع، بعيدين عن مقاعدهم الدراسية، مما قد يعيق إنهاء العام الدراسي الحالي بسلام.