النرويج تدعو للتحقيق في الهجوم على عمال الإغاثة برفح

القدس المحتلة / سما/

دعا وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة في رفح جنوبي قطاع غزة قبل أسبوعين.

وقال الوزير النرويجي إن المسؤولين عن قتل المسعفين يجب التحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.

وفند مقطع مصور في هاتف محمول يعود لمسعف عثر على جثته قي مقبرة جماعية تضم جثث 15 شهيدا من عمال الإغاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال في 23 آذار/ مارس الماضي بمدينة رفح، ادعاءات الاحتلال بأنه لم يهاجم مركبات الإسعاف عشوائيا، ولم يتعرف عليها لأنها كانت دون إضاءة أو إشارات طوارئ.