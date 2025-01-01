طقس فلسطين : أجواء صافية وحارة نسبيا وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا إلى غائم جزئي وحارا نسبيا إلى حار وجاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية وحار نسبيا في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء: يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي وحارا نسبيا إلى حار وجاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل: يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وفي ساعات المساء تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.