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استشهاد الصحفية إسلام مقداد بقصف إسرائيلي على خانيونس

الأحد 06 أبريل 2025 04:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الصحفية إسلام مقداد بقصف إسرائيلي على خانيونس



غزة / سما/

استشهدت الصحفية إسلام نصر الدين مقداد، الليلة، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلًا وخيمة غربي خانيونس، ما أدى لاستشهاد 9 مواطنين، بينهم الصحفية مقداد.

وذكرت المصادر، أن الصحفية مقداد، ارتقت في قصف استهدف منزل عائلة عبد الهادي بحي الأمل بالمدينة، فيما عرف من بين الشهداء أيضًا: محسن أبو صبيح، وسميرة عبد الهادي.

وباستشهاد الصحفية "مقداد"، يرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء حرب الإبادة إلى 220 صحفي وصحفية.

ويتعمد الاحتلال استهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج، في محاولة لإسكاتهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم.

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