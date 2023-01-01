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مجزرة جديدة ..شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال خيمة ومنزل في مواصي خان يونس

الأحد 06 أبريل 2025 04:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة جديدة ..شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال خيمة ومنزل في مواصي خان يونس



غزة / سما/

 استشهد تسعة مواطنين وأصيب آخرون، مساء السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين ومنزلا في مواصي خان يونس، ما أدى لاستشهاد 9 مواطنين وإصابة أكثر من 20 آخرين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,669 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,225 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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