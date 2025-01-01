قمة مصرية فرنسية أردنية في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار واعادة اعمار غزة ..

القاهرة/سما/

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" على أهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة.

جاء ذلك خلال تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، وقد حرص الرئيسان على التأكيد على أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

قمة ثلاثية في القاهرة لوقف إطلاق النار في غزة

من جهتها اعلنت الرئاسة المصرية عقد قمة ثلاثية في القاهرة تضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك خلال زيارة ماكرون المرتقبة إلى مصر.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها اليوم إن القمة ستبحث سبل وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة واستئناف جهود التهدئة، مع التركيز على ضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.

وأكد الرئيسان السيسي وماكرون، في اتصال هاتفي جرى اليوم، أهمية استعادة التهدئة عبر الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مشددين على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية دون تأخير. كما جددا التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إلى أن الاتصال تناول كذلك العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا وسبل تطويرها، في إطار التحضير لزيارة الرئيس الفرنسي. وقد تم التباحث حول أبرز ملفات التعاون المشترك، واستعراض آفاق جديدة لتعزيز الشراكة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وكان قصر الاليزيه أعلن ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور مصر يومي 7 و8 أبريل 2025، لبحث سبل وقف إطلاق للنار في غزة و الخطة العربية لإعادة إعمار غزة. كما يعتزم ماكرون التوجه إلى مدينة العريش خلال زيارته، للقاء الجهات الإنسانية والأمنية ومناقشة سبل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.