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القسام تنشر فيديو جديدا يظهر فيه أسيران إسرائيليان في غرة ..

السبت 05 أبريل 2025 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تنشر فيديو جديدا يظهر فيه أسيران إسرائيليان في غرة ..



غزة /سما/

نشرت كتائب القسام، اليوم السبت، مقطع فيديو قصيرا ظهر فيه أسيران إسرائيليان، بوجوه مموهة، وهما يطالبان بالعمل للإفراج عنهما.

وقال الأسيران في الفيديو الذي نشر تحت عنوان: "قريبا.. الوقت ينفد"، "أعيدونا إلى البيت أعيدونا إلى الحياة نحن هنا أموات".

يأتي ذلك، غداة تحميل أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام"، يوم الجمعة، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف أبو عبيدة: "لو كانت حكومة نتنياهو معنية بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته في يناير ولربما كان معظمهم اليوم في بيوتهم".

وصرح الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" بأن "نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها في الأيام الأخيرة".

وأكد المتحدث بأن "القسام" قررت عدم نقل الأسرى من هذه المناطق وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة للغاية على حياتهم.

وأوضح أبو عبيدة أنه "إذا كان العدو معنيا بحياة هؤلاء الأسرى فعليه التفاوض فورا من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم، وقد أعذر من أنذر".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء توسيع عملية العسكرية البرية في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قوات جيش الدفاع بدأت العمل في الساعات الماضية في منطقة الشجاعية في شمال قطاع غزة بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية".

وأضاف أنه "في إطار العملية قضت القوات على عدد من الإرهابيين ودمرت بنى تحتية إرهابية ومن ضمنها مجمع قيادة وسيطرة استخدمه عناصر حماس لتخطيط وتوجيه أنشطة إرهابية".

وتابع الجيش الإسرائيلي أنه "خلال العملية وقبلها سمحت قوات جيش الدفاع للسكان اخلاء المنطقة والانتقال منها حفاظًا على سلامتهم وذلك عبر مسارات مخصصة لهذا الغرض".

وأكد أن "قوات جيش الدفاع تواصل العمل ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة لحماية مواطني دولة إسرائيل".

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