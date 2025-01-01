شهداء وجرحى في تجدد الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة

غزة/سما/

جددت طائرات الاحتلال الاسرائيلي غاراتها على قطاع غزة ظهر اليوم السبت.

وارتقى شهيدان جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين على مدخل مستشفى شهداء الأقصى (صلاح الدين) بدير البلح

والشهيدان هما سلمان محمود عابد ونجله محمود .

وفي خان يونس واستشهد مواطن واصيب اخرون في قصف الإحتلال مركبة بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهدت طفلة جراء القصف الإسرائيلي على منطقة قيزان رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان ثلاثة مواطنين ارتقوا باستهداف الاحتلال لتكية وسط خان يونس.

وواصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية في مدينة رفح وشن سلسلة غارات جديدة ادت احداها لاستشهاد مواطن وإصابتان بأستهداف منزل يعود لعائلة شعت بمنطقة ميراج شمال شرق رفح.

واستشهد ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان من عائلة سالم باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع وادي العرايس بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما استشهد مواطن إثر إصابته برصاص قناص الإحتلال المتمركز على تلة المنطار شرقي حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واعلنت وزارة الصحة بغزة وصول مشافي القطاع ٦٠ شهيداً، و ١٦٢ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (١٣٠٩ شهداء، ٣١٨٤ إصابة).

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٠٦٦٩ شهيداً و ١١٥٢٢٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٠ م.